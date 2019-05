'Human dog', al Castello torna la mostra gratuita sui cani milanesi e i loro padroni

Torna l'amata e attesissima mostra fotografica Human Dog, che raccoglie gli scatti d'autore realizzati lo scorso San Valentino da Silvia Amodio. Protagonisti gli animali domestici milanesi e i loro cani. Fino al 30 giugno l'esposizione sarà visitabile gratuitamente nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco (dalle 7:30 alle 19).

Human Dog ha l'obiettivo di parlare d'amore in modo diverso, rendendo protagonisti anche i membri della famiglia a quattro zampe. A scattare le fotografie visibili in mostra, Silvia Amodio, la fotografa e giornalista specializzata in immagini d'autore, che da anni si interessa e indaga con il suo lavoro la relazione tra uomo e animale.

L'iniziativa è inserita nell'ambito della campagna 'Alimenta l’Amore' promossa da Coop Lombardia per raccogliere cibo per animali nei punti vendita della città. "Ogni giorno - scrivono gli organizzatori - è possibile donare cibo per cani e gatti nei punti vendita Coop Lombardia che verrà poi distribuito, attraverso le associazioni animaliste, agli animali che ne hanno bisogno. Da anni grazie al progetto Alimenta l’amore, e alla generosità di Soci e clienti, riusciamo ad aiutare anche quelle persone che, in un momento di difficoltà economica, non vogliono separarsi dal proprio pet che, in molti casi, soprattutto per le persone anziane, è un vero e proprio punto di riferimento affettivo".

La giornata inaugurale

Venerdì 31 maggio Human Dog verrà inaugurata alle 16:30, nel Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, alla presenza di Silvia Amodio, giornalista e fotografa; Roberta Guaineri, assessore alla Qualità della vita con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali; Giovanna Mori, sovrintendente del Castello Sforzesco; Paola Fossati, garante per i diritti degli animali della città di Milano; Luca Schieppati, musicista; Cristiana Franco, antropologa dell’Università di Siena; Pier Luigi Gallucci, psicologo; Alfredo De Bellis, vicepresidente vicario di Coop Lombardia. L’evento si terrà anche in caso di pioggia, perché sarà al coperto nel Cortile della Rocchetta.