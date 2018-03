"Human": dall'8 all'11 marzo Marco Baliani e Lella Costa al Carcano

Human - di e con Marco Baliani e Lella Costa, regia di Baliani, produzione Mismaonda Sardegna Teatro con Marche Teatro - andrà in scena al Teatro Carcano, dove arriva dopo un tour in giro per l'Italia, da giovedì 8 a domenica 11 marzo 2018.

Partendo da miti antichi, la pièce tratta la tematica degli sbarchi ed evidenzia la necessità di trovare un modo corretto per accogliere gli immigrati, colmando il divario tra loro e gli italiani. Il titolo, la parola "umano" in inglese sbarrata da una linea nera, indica la presenza dell’umano e al tempo stesso la sua possibile negazione. Baliani e Costa sondano proprio il confine decisivo tra umano e disumano, mettendo a nudo ipocrisie, controsensi e luoghi comuni della nostra cultura.