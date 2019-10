Sullo sfondo della Darsena il design abbraccia la fotografia in una mostra d'autore inedita.

"Human View" è la mostra fotografica personale di Alberto Fanera che di essa parla come di "un percorso che tenta di delineare i tratti dell'essere umano attraverso la ricerca di un effimero comune denominatore tra i soggetti ritratti".



Da L'Avana a Bangkok, dal Sudafrica al Nord Europa viene sussurrato allo spettatore un interrogativo che chiede cosa connota l'essere umano e che cosa lo contraddistingue nella sua sostanza da tutto ciò che non lo è.



Lo spazio della mostra è lo showroom di Arredatutto.com in via Vigevano 32 che ha collaborato all'evento creando un'esposizione di elementi di design in cui i protagonisti di ogni foto diventano i protagonisti dello spazio stesso. Una suggestione tra i piani verticali delle immagini e lo spazio tra esse compreso e che invita a un giro nel mondo alla scoperta dell'umanità nella sua essenza.