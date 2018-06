Humandog2018, alimenta l'amore

Sabato 30 giugno ore 16.30 | Cortile della Rocchetta, Castello Sforzesco - Milano

Insieme a Silvia Amodio, Autrice di Human Dog, interverranno:

Roberta Guaineri Assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita | Comune di Milano

Paola Fossati Garante Tutela Animali | Comune di Milano

Maria Rita Parsi Psicoterapeuta e scrittrice, Presidente della Fondazione Fabbrica della Pace Movimento Bambino Onlus

Bruno Bozzetto Regista

Guido Guerzoni Docente Università Bocconi Milano

Rosita Celentano Scrittrice, attrice

Saranno esposte 38 delle 170 fotografie realizzate da Silvia Amodio.

I 170 scatti, invece, saranno proiettati per tutta la durata della mostra e sono raccolti in un catalogo che, per chi non potesse venire all’inaugurazione, per può trovare presso il Book Shop del Castello Sforzesco.

Ci fa piacere ricordare che HumanDog è inserito in Alimenta l’Amore, una campagna promossa da Coop Lombardia, in collaborazione con alcuni comuni della Regione, che consiste in una raccolta permanente di cibo per cani e gatti presso i nostri negozi. Grazie al progetto, attivo dal 2014, abbiamo distribuito oltre 680mila pasti agli animali in difficoltà, tramite le associazioni animaliste che hanno aderito all’iniziativa. Un piccolo gesto che ci permette di aiutare concretamente chi ha bisogno. Alimenta l’Amore, attraverso svariate iniziative culturali promosse sul territorio, sta diventando anche un punto di riferimento per chi vuole promuovere una corretta relazione uomo-animale.

