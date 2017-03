I blues di Tennessee Williams

New Orleans, anni '30. Tre donne viste nella loro quotidianità. Tre donne che non si conoscono le cui vite non si intrecciano nell'arco della narrazione, ma che compongono un triste quadro di una società che lascia ai margini i più indifesi. Lo spettatore si trova nella condizione di voyeur ed entra nell'intimità delle tre protagoniste. Intanto un quartetto blues accompagna lo spettacolo, dialoga con le attrici e soprattutto crea il fil rouge dello spettacolo, ovvero il Blues.