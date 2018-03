I concerti della domenica - Canzoni, chansons, songs

Teatro Filodrammatici

DOMENICA 4 MARZO ORE 11.00

Canzoni, Chansons, Songs



Roberto Porroni – Chitarra

Adalberto Ferrari – Clarinetto e C melody

Marija Drincic – Violoncello

Marco Ricci – Contrabbasso



Un itinerario musicale tra le canzoni d’autore da Leo Ferrè a Sergio Endrigo e Pino Donaggio, da Duke Ellington a George Gershwin e alla musica brasiliana, con la consueta rilettura in chiave classica che contraddistingue questo particolare gruppo dalle sonorità inconsuete e intense. Un programma che sta riscuotendo vivissimo successo ed è presentato per la prima volta a Milano.



La rassegna è sostenuta da UBI BANCA



Ingresso posto unico

Euro 14€+1€ di prevendita comprensivo di aperitivo con gli artisti in teatro

Per info e prenotazioni:

Tel: 0236727550

Emal: robertoporronichit@gmail.com