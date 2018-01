I concerti della domenica - Tango at an exhibition!

Teatro Filodrammatici

DOMENICA 21 GENNAIO ORE 11.00

TANGOS AT AN EXHIBITION!



BOSSOCONCEPT ENSEMBLE

JORGE A. BOSSO – violoncello

DAVIDE VENDRAMIN – bandoneòn

PAOLO BANDINI – contrabbasso

GABRIELE BOGGIO FERRARIS – vibrafono

IVANA ZECCA - clarinetto

Nel secondo appuntamento del ciclo “I Concerti della Domenica” gli spettatori verranno accompagnati in un viaggio nella magica dimensione del tango di ieri e di oggi con il

Bossoconcept Ensemble guidato dal violoncellista argentino Jorge Bosso.

Il loro nuovo lavoro “Tangos at an exhibition!” tenta l’utopia di proporre una visione contemporanea della musica nata nel porto di Santa Maria de los Buenos Ayres.

Una promenade lungo la quale immagini sonore, ognuna caratteristica e peculiare, si susseguono di pari passo con una vertigine di liberà, per creare un disegno fatto di nuove illusioni e attuale entusiasmo.

Il programma prevede musiche di Bosso, Piazzolla e del repertorio tradizionale argentino.



La rassegna è sostenuta da UBI BANCA



Ingresso posto unico

Euro 14€+1€ di prevendita comprensivo di aperitivo con gli artisti in teatro

Per info e prenotazioni:

Tel: 0236727550

Emal: robertoporronichit@gmail.com