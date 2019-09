Idipinti di Clara Woods per la prima volta alla Fashion Week

I colori di Clara Woods contagiano la Fashion Week Women’s di Milano. La giovanissima pittrice fiorentina entra a far parte, con la sua nuova mostra, del ricco cartellone di eventi della capitale della moda, in occasione della collettiva “Milano Fashion Week - evento internazionale” della Galleria Farini Concept di Bologna.



Clara ha tredici anni, ha esposto in Italia e all’estero e usa la pittura come una vera e propria lingua, con una grammatica di segni e colori che le consentono di comunicare con il mondo. A causa di un ictus perinatale Clara infatti non può parlare, capisce benissimo tre lingue – italiano, inglese e portoghese – e si esprime soprattutto attraverso la tavolozza, i pennelli, le mani e uno sguardo curioso che le consente di raccontare, in maniera straordinariamente vitale, se stessa e il mondo che la circonda.

Con i suoi oltre 26mila follower su Instagram e 14mila su Facebook, Clara ha creato un altro prezioso canale di comunicazione, condividendo la propria storia e arte, motivando e ispirando le persone a trovare forza nelle avversità e ricevendo in cambio altrettanta energia positiva.



L’esposizione milanese, in programma da martedì 17 settembre a mercoledì 25 settembre all’Art Mall Gallery, vede l’artista di nuovo insieme alla Galleria Farini, con cui ha esposto a Bologna dal 7 al 17 settembre e con cui volerà a Londra dal 30 settembre al 6 ottobre, per l’evento IV Art Expo Galleria Farini a Londra, la mostra collettiva alla Arthill Gallery.



A Milano, insieme agli artisti della Galleria Farini, Clara esporrà all’Art Mall Gallery, uno spazio espositivo di nuova generazione che ha saputo diventare in breve tempo un collettore fondamentale per arte, ricerca, stile e creatività.



“Il sodalizio Arte & Moda, filo conduttore di quest’esperienza condivisa nel cuore della città, - racconta Roberto Dudine, direttore artistico della Galleria bolognese - darà al pubblico e agli artisti un’occasione esclusiva per vivere l’effervescente settimana della moda”.



Tra i dipinti di Clara selezionati per l’esposizione milanese ci sono Never too big!, omaggio a uno dei suoi cibi prediletti, il cheeseburguer, la passione per il quale è stata trasferita in un acrilico di grandi dimensioni dai colori caldi. Dimensioni ancora maggiori per una delle opere più attese, Casa de Papel, il dipinto realizzato insieme al pittore ed educatore Matteo Bellesi e ispirato alla celebre serie “La casa di carta” in onda su Netflix. Non poteva mancare una delle nuove opere della serie “Cats” dipinta da Clara negli ultimi anni. A Milano ci sarà l’inedito Two Cats, in cui sul fondo giallo si muovono gli amatissimi felini.



“Scoprendo i dipinti di Clara - spiega Grazia Galdenzi, titolare della Galleria Farini - siamo rimasti colpiti da come, grazie all’arte, lei abbia intrapreso un incredibile viaggio nel cuore della vita, generando una pittura di grande forza espressiva, attraverso cui riesce a esprimere tutto il suo universo interiore e condividerlo con tutti”. “Alcune delle sue opere - prosegue Galdenzi - ci hanno impressionato in maniera particolare per la loro sorprendente e vibrante energia, caratterizzata da cromie ricche e da narrazioni che invitano a riflettere su sé stessi e sul mondo”.



La mostra di Milano sarà inaugurata con il vernissage di martedì 17 settembre alle ore 18.00 (Art Mall Gallery, via Torino, 64) e nei giorni successivi sarà aperta tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 22.00. Clara e la sua famiglia saranno presenti e disponibili per interviste sia in occasione del vernissage che nei giorni successivi di allestimento, negli orari di apertura indicati.





Per approfondimenti:

www.clarawoods.art

www.instagram.com/woods_clara_

www.galleriafarini.com