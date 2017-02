l 28 febbraio a Milano inizia I FEEL TANGO. Un percorso breve ed intenso di scoperta di te e del tango. Il teatro d'improvvisazione incontra il tango per farti vivere un'esperienza indimenticabile. Quattro incontri per scoprire il tango da nuovi punti di vista! Quanti modi ci sono per ballare tango? Al di là degli stili, delle tecniche, dei passi, della musica, del partner? Qual è il tuo tango personale? Qual è il tuo ritmo? Quali sono i tuoi colori del tango? Quali emozioni provi quanto balli che vorresti esprimere liberamente, senza giudizio, senza restrizioni? I FEEL TANGO è un'esperienza indimenticabile che ti permetterà di sperimentare il tango in maniera completamente nuova, autentica, divertente, libera! Non importa da quanto tempo balli. Che sia da un mese o da dieci anni sarai immerso in un mondo di sperimentazione nuovo, che ti permetterà di entrare nella profondità del tango fin dalla prima lezione. Imparerai a sciogliere le tue tensioni (anche quelle che non noti), a lasciarti andare in modi inaspettati, a contattare parti di te che diventeranno la forza del tuo tango. E soprattutto ti divertirai e conoscerai persone nuove! I FEEL TANGO, quattro incontri per liberare la magia dentro di te. Il percorso è raccomandato per un numero pari di uomini e donne. Porta con te il tuo partner di ballo! Quando? Quattro incontri a cadenza quindicinale a partire da martedì 28 febbraio (prima lezione di prova) fino a martedì 11 aprile. A che ora? Dalle 20.30 alle 22 circa Dove? Presso il Centro Sat NamYoga Centre Piazzale Nizza, 5 - 20159 Milano M3 Maciachini - tram 4 - bus 5 Per maggiori informazioni e iscrizioni: info@danilapoggi.com Prezzi scontati per le iscrizioni pervenute entro il 15 febbraio!