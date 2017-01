"I Love Rock & Roll Party": il 14 gennaio al Fabrique

Sabato 14 gennaio al Fabrique arriva I Love Rock and Roll Party, una festa consacrata a brani, film, video e mode che hanno fatto la storia del rock.

A farvi ballare le hit di: Nirvana, Led Zeppelin, Pink Floyd, Foo Fighters, Blur, Pearl Jam e molti altri. Completano l'atmosfera rock riferimenti a film quali Almost Famous, Quadrophenia e Walk The Line e a look come quelli di Vivienne Westwood, Malcom Mclaren e David Bowie.