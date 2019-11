'I'm a woman. Do you hear me?': lo spettacolo al Piccolo

Si intitola I’m a Woman. Do you hear me? ed è lo spettacolo diretto dalla regista iraniana Camelia Ghazali che con la sua compagnia Praxis Theater Group racconta una storia personale e collettiva sul femminile nell'Iran contemporaneo, affrontando tematiche universali sull'affermazione dell'identità delle donne e sulle loro difficoltà nell'assumere un ruolo.

La pièce, in scena al Teatro Studio Melato dal 20 al 23 novembre, è articolata in quadri, è priva di un filo narrativo vero e proprio ed esplora l'interiorità di una donna. Gli attori interpretano pezzetti di lei, che si presenta frammentata nei diversi corpi. "La vita femminile – spiega Camelia Ghazali – è fisiologicamente intrecciata al dolore. Ma esiste anche un’altra sofferenza, una forma di disumanità, inflitta alle donne dalla società in cui vivono che rifiuta di ascoltarne la voce".

Una delle attrici in scena ripete insistentemente la frase: "I’m a Woman. Do you hear me? (Sono una donna. Mi sentite?)". In quella richiesta di ascolto, ossessivamente ripetuta perché altrettanto ignorata dal mondo circostante, sta la chiave del lavoro di Ghazali.