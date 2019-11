"I Maestri del Panettone 2019" : due giornate da non perdere tra degustazioni, laboratori e tanto altro

PIÙ DI 150 PANETTONI, 26 MAESTRI LIEVITISTI E TANTI ASSAGGI

IL 30 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE IL PANETTONE ARTIGIANALE INVADE MILANO

Torna la più golosa manifestazione dedicata al dolce meneghino per eccellenza. Un evento unico per regalarsi un dolce weekend a Milano: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre alle Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, in via Olona 6, sarà possibile assaggiare e acquistare a prezzi speciali più di cento panettoni artigianali di altissima qualità. I deliziosi panettoni artigianali, frutto del lavoro creativo di 26 Maestri lievitisti, saranno disponibili a un prezzo super agevolato: per tutti coloro che acquisteranno il biglietto, infatti, sono previsti due buoni da 2,50 euro l’uno per l’acquisto di due panettoni da un chilo a scelta. In questo modo, non solo l’ingresso al grande evento diviene gratuito, ma i favolosi panettoni sono ancora più convenienti. In più, con l’acquisto del biglietto d’ingresso, sarà anche possibile donare un euro all’Associazione Azione contro la Fame Italia Onlus, organizzazione internazionale impegnata a combattere la malnutrizione nel mondo.

Tante quest’anno le proposte e le novità dei Maestri Lievitisti: dai PANETTONI ALLA FRUTTA, ai LIEVITATI INTEGRALI; non mancheranno poi le PROPOSTE SALATE e proposte curiose come il panettone con infusione idroalcoolica e il Maestrale con uva di zibibbo e passito di Pantelleria.

Accanto al classico Panettone Milanese, immancabile per ogni pasticcere, si potranno trovare anche i tanti PANETTONI AL CIOCCOLATO (bianco, fondente, al latte, oppure gianduia), i sempre amati PANETTONI AL CAFFÈ, i LIEVITATI REGIONALI come il Nadalin veronese, l’Anello di Monaco mantovano, la Veneziana, la Pastiera Lievitata, perfetti per portare a tavola tutta l’Italia senza muoversi da Milano.

IL PROGRAMMA PER ADULTI E BAMBINI

DEGUSTAZIONI

Ogni ora, in un’area dedicata, a partire dalle ore 10:00, sono previste degustazioni gratuite e guidate dai Maestri stessi: un’occasione imperdibile per assaggiare i migliori lievitati d’Italia. Per la prima volta quest’anno, inoltre, gli assaggi saranno accompagnati da spumante ASTI Docg, un prodotto tutto italiano di alta qualità.

LA FABBRICA DEL PANETTONE

La Fabbrica “apre” ogni giorno alle 10:30 e, fino alle 18:00 per svelare i segreti del lievitato più amato d’Italia.

Sono presenti sei diverse stazioni operative, ognuna dedicata a una delle principali fasi di realizzazione del panettone: rinfresco del lievito; primo impasto; secondo impasto; formatura e lievitazione; cottura; capovolgimento, anti-collassamento e raffreddamento. La Fabbrica sarà visitabile, attraverso tour guidati di 30 minuti ciascuno.

MASTERCLASS

Non può mancare un ricco programma di lezioni dedicate a tutto ciò che ruota attorno al panettone:

Si parte sabato 30 novembre alle 11:00 con l’Award per il “Miglior panettone al cioccolato” in collaborazione con Molino Pasini, Corman, Valrhona, proseguendo con le Masterclass di Galileo Reposo, Gianluca Fusto che insegnerà come creare creme da abbinare ai panettoni di Natale, Valerio Barralis per Azione contro la fame Italia Onlus, Nicolò Moschella per Consorzio dell’Asti Docg e Denis e Andrea Buosi formidabile duo del cioccolato.

Domenica 1 dicembre alle 10:30 verrà premiato il “Miglior panettone al caffè” in collaborazione con illy. Seguono gli imperdibili appuntamenti con la Masterclass di Salvatore De Riso per Consorzio Latterie Virgilio, quella di Mirko Ronzoni per Azione contro la fame Italia Onlus per imparare a cucinare il risotto delle Feste, seguito da Matteo Cunsolo e, per chiudere con un brindisi e un augurio, l’appuntamento con “Un cocktail d’autore per un aperitivo d’eccezione”, con Giovanni Ricciardella per Consorzio dell’Asti Docg.

SWEETY BABY

Torna anche in questa terza edizione lo spazio dedicato ai bambini: sei incontri al giorno, con inizio alle 10:30 fino alle 18:00, aperti al massimo a venti bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni e della durata di 45 minuti, durante i quali mettere le mani in pasta, imparare a conoscere gli ingredienti e creare piccole delizie per tutta la famiglia. Gli incontri sono gratuiti e l’accesso è possibile sino ad esaurimento posti.

