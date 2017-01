"I me ciamava per nome": dal 29 gennaio al Franco Parenti

Dal 29 gennaio al 1° febbraio al Teatro Franco Parenti andrà in scena I me ciamava per nome 44.787 Risiera di San Sabba, lo spettacolo di Renato Sarti.

Uno sguardo che si leva dalla Risiera di San Sabba a Trieste, l'unico lager nazista in Italia con un forno crematorio. Le testimonianze dei sopravvissuti e le deposizioni dei carnefici ricordano i terribili fatti che dal dopoguerra sono caduti in un colpevole oblio.