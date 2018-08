a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

MADE4ART, Milano

Inaugurazione giovedì 6 settembre, ore 18.30

6 - 17 settembre 2018



La nuova stagione espositiva di MADE4ART si apre dopo la pausa estiva con una mostra personale di pittura dell’artista Natalia Berselli (1959) a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni; in mostra una selezione di opere in grado di rappresentare le diverse sfaccettature della sua produzione artistica.

Dai lavori più propriamente astratti, Composizioni nelle quali il gioco di linee, punti e colori va a creare reticolati di segni minuziosi, impossibili mappe dalle infinite interpretazioni, alle serie degli Acquari e delle Nature Morte, dove dall’intricata texture dell’insieme emergono particolari figurativi, creature marine e oggetti in grado di mimetizzarsi con il loro sfondo. Le opere di Natalia Berselli, caratterizzate da un tratto riconoscibilissimo e da un’armonia di accostamenti cromatici sapientemente ricercati, alludono a una dimensione che va oltre il dato reale, a luoghi interiori capaci di ispirare ed emozionare, mondi immaginari dove la fantasia assume concretezza e si traduce in realtà grazie all’intervento artistico.

I mondi immaginari di Natalia Berselli, con data di inaugurazione giovedì 6 settembre 2018 alle ore 18.30, rimarrà aperta al pubblico fino al 17 dello stesso mese.



Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19

MADE4ART

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura

Via Voghera 14, 20144 Milano

www.made4art.it, info@made4art.it, t. +39.02.39813872

