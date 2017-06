I Navigli si tingono di blu

MSC Pesca Sostenibile ti invita all'evento speciale "Tieni d'occhio il Blu" organizzato per festeggiare la Giornata Mondiale degli Oceani. Fai una passeggiata sul Naviglio Grande e vieni a scoprire come con un semplice gesto è possibile prendersi cura degli oceani. Assisterai ad un gioco di suoni, luci ed immagini proiettate sulla facciata di uno storico palazzo, nei pressi del suggestivo Vicolo Lavandai, per un "wow effect" capace di sorprendere ed attrarre. L'evento avrà inizio alle 21.30 e ci saranno proiezioni ripetute per tutta la serata fino alle 23.30