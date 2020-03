I nostri primi 15 anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Buongiorno Redazione! Vi scrivo perché quest’anno l’associazione di volontariato di cui faccio parte compie 15 anni … E non è tanto il fatto che, nonostante le difficoltà burocratiche ed economiche siamo riusciti a tagliare questo traguardo che mi riempie d’orgoglio, quanto che ARAS-gli angeli restano in Ascolto, è riuscita a diventare col tempo il punto di riferimento per tante e tante persone che ci chiamano… e non siamo rimasti SOLO un telefono di ascolto, utilissimo per carità, ma siamo cresciuti coi nostri utenti, e abbiamo con loro una Relaziona di aiuto che dura in molti casi da persino 10 anni o più… il legame che abbiamo con chi ci chiama accompagna, noi e loro, attraverso il tempo , le difficoltà, ma anche tanta gioia e umanità.. Ed è per questo che mi farebbe tanto ma tanto piacere se voi pubblicaste queste poche righe… per far si’ che più persone possibile conoscessero Aras, che ha sede a Milano ma che si può chiamare da ogni angolo del Paese, e la contattassero per affrontare insieme la solitudine ma anche per condividere le emozioni altalenanti della vita! Aras-Angeli in ascolto www.angelinascolto.it tel.02 73953926 Sabrina-volontaria Aras".