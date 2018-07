I Nothing but thieves saranno in concerto il 10 novembre al Fabrique di Milano

La band alternative-rock britannica torna in Italia dopo i Sold-Out delle date precedenti. La band capitanata da Conor Mason, dopo una lunghissima serie di date esplosive in quello che si può definire un “global sold out tour”, infiammerà il pubblico con i brani dell’ultimo album “Broken Machine”, uscito da pochi mesi e anticipato dai singoli "Amsterdam" e "Sorry". Il disco è prodotto da Mike Crossey, noto per aver lavorato già con artisti del calibro di Arctic Monkeys, Foals, The 1975 e Twenty One Pilots. Info Su http://bit.ly/DIYNTBMilano