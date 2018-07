I Portico quartet al Santeria social club Milano

Torna il festival jazz italiano più nuovo ed innovativo degli ultimi anni: JAZZMI. Solo alla sua terza edizione ha già conquistato il grande entusiasmo del pubblico ed i migliori giudizi della critica nazionale ed internazionale, puntando a consolidare il suo successo. 500 artisti, 13 giorni, 150 eventi, 1 città. Dall'1 al 13 novembre 2018 a Milano. Il quartetto, nominato da Mercury Prize "Portico", è sempre stata una band impossibile da definire. Mescolando echi di jazz, elettronica, musica ambient e minimalismo, il gruppo ha creato il proprio suono originale e caratteristico. Dal loro debutto nel 2007, KneeDeep, i Portico Quartet hanno inciso ben quattro album, di cui l'ultimo è LiveRemix del 2013. Per JAZZMI2018 la stravagante formazione eseguirà estratti dal loro nuovo progetto discografico non ancora pubblicato, ma in uscita per la Gondwana Records, ArtInTheAgeOfAutomation. I nuovi brani saranno accompagnati da una rassegna dei brani più celebri del quartetto. Info su http://bit.ly/DIYPorticoQuartet

