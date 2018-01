I sentieri degli angeli alla libreria Anima

MILANO, alla LIBRERIA GRUPPO ANIMA, sabato 10 febbraio 2018, alle ore 16:30 si svolge una conferenza intitolata I SENTIERI DEGLI ANGELI.



Si tratta, in realtà, di una vera e propria esperienza, guidata dall'esperto di angelologia Giordano Berti e da Daniele Missori, che hanno collaborato alla realizzazione di un mazzo di 33 splendide carte illustrate dalla pittrice Alessia Coppola.



L'esperienza consiste nella spiegazione dei motivi che hanno portato alla realizzazione di questo mazzo: origine che si lega ad una misteriosa, antichissima opera cabalistica, il Sefer Yetzirah (Libro della Formazione), nel quale è descritta la creazione del cosmo e delle creature spirituali da parte della Divinità Eterna e Onnipotente.

In sostanza, le 33 raffigurazioni evidenziano gli attributi simbolici delle Entità angeliche poste, secondo la Cabala, a custodire i Sentieri dell’Albero della Vita.

Giordano Berti, vale la pena dirlo, nel corso della sua lunga carriera editoriale ha pubblicato altre opere dedicate agli Angeli, come Gli Arcangeli: Storia e Leggende (1996, Lo Scarabeo), Tarocchi degli Angeli (1996, Lo Scarabeo), I mondi Ultraterreni (1997, Mondadori Libri Illustrati), il Dizionario degli Angeli (1999, Vallardi).



L’opera che viene presentata a Milano, I Sentieri degli Angeli, è accompagnata da un avvincente libretto esplicativo concepito come una guida utile ad ottenere suggerimenti per affrontare i quotidiani problemi materiali, sentimentali o esistenziali.



Nel corso della conferenza, Giordano Berti e Daniel Missori coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza indimenticabile: una serie di esercizi per entrare in un rapporto di dialogo interiore con i nostri custodi invisibili.



In seguito alla conferenza verrà organizzato un seminario vero e proprio per apprendere le tecniche di meditazione e visualizzazione con I Sentieri degli Angeli.



INGRESSO GRATUITO



INFORMAZIONI:

Libreria Gruppo Anima, 02.72080619

Giordano Berti, 3492602198