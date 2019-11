I supereroi Varta in mostra presso “wow spazio fumetto”

Dal 26 novembre al 1 dicembre le opere degli studenti della Scuola del Fumetto che hanno dato vita ai nuovi supereroi VARTA per sensibilizzare i bambini e i ragazzi sulla raccolta differenziata e il riciclo delle pile, saranno esposti a Milano, presso WOW Spazio Fumetto, Viale Campania 12.



In anteprima, saranno visibili le strisce con le nuove storie dei supereroi disegnate dal vincitore Gabriele Barsotti, che verranno prossimamente pubblicate online, per comunicare in modo divertente ed immediato l'importanza della raccolta differenziata delle pile. In allegato trova i bozzetti.



All’interno della sala “Little Nemo”, si potranno ammirare gratuitamente le tante tavole disegnate dai giovani creativi. Tra i diversi lavori, non mancherà l’opera vincitrice: la coppia Vartaboy e Vartagirl, eroi dotati di superpoteri grazie all’energia delle batterie VARTA; e la coppia di VARTINI, che si è aggiudicata la Menzione Speciale.