"I Want To Like You But I Find It Difficult": l'8 giugno musica alla Fondazione Prada

Venerdì 8 giugno alla Fondazione Prada inaugura I Want To Like You But I Find It Difficult, la rassegna a cura di Craig Richards, che fino al 28 settembre porterà per due serate, dalle 19 alle 24, tanti generi musicali diversi.

L'iniziativa intende avvicinare il pubblico al mondo della musica, dall'elettronica all'ethio-jazz, dalla minimal all'afrobeat, ospitando artisti da tutto il mondo quali Tony Allen, Mulatu Astatke, E/Tape, Burnt Friedman, Nicolas Lutz, Monolake Live Surround, Joy Orbison, Craig Richards e Midori Takada.

La line-up dell'8 giugno include il jazzista etiope Mulatu Astatke, padre dell’Ethio jazz, che suona accompagnato dalla sua orchestra di nove elementi, e la percussionista giapponese Midori Takada, che presenta un interessante repertorio solista minimal. Queste due performance dal vivo sono completate dalla partecipazione di due deejay noti per la loro ricerca ai margini della dance floor culture: Nicolas Lutz e E/Tape.

Il prossimo appuntamento della rassegna sarà venerdì 28 settembre. Biglietti disponibili sul sito della Fondazione Prada (da 18 euro) e all'entrata degli spazi della Fondazione il giorno stesso dell'evento (da 25 euro).