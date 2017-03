Al teatro Carcano di Milano dal 14 al 19 marzo Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti, "Matti da slegare"

Sempre varia e stimolante, prosegue la stagione di prosa del Teatro Carcano di Milano. Dal 14 al 19 marzo a calcare le scene sarà la coppia Giobbe Covatta - Enzo Iacchetti, con la regia di Gioele Dix, in "Matti da slegare". Prodotto dal Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano e Mismaonda, lo spettacolo è tratto dalla commedia "Elling & Kjell Bjarne" del norvegese Axel Hellstenius, da cui fu tratto nel 2001 il film "Elling" diretto da Petter Næss, candidato all'Oscar come migliore film straniero 2002. Dopo gli "esauriti" della scorsa stagione, i due popolarissimi attori tornano a grande richiesta a vestire i panni dei "matti" Elia e Giovanni a Milano e in tournée nei più importanti teatri italiani. La regia di Gioele Dix affronta il tema della malattia mentale con tocco leggero, affidandosi alla forte caratterizzazione dei due protagonisti e a dialoghi brillanti e vivaci che toccano tutte le corde dell'anima. Nel tratteggiare i loro personaggi teneri e ironici, in eterna lotta tra fobie e senso di inadeguatezza, Iacchetti e Covatta dispiegano le loro doti di interpreti non solo nei numerosi momenti di irresistibile comicità, ma affrontando anche registri più intimistici e meditativi con profondità e credibilità. La trama Dopo un lungo periodo trascorso tra le mura di una struttura psichiatrica, Elia e Giovanni (con la supervisione di un'assistente sociale fuori da ogni schema) vengono rilasciati per intraprendere in autonomia il percorso di riabilitazione e reinserimento nella società. Viene quindi loro concesso di andare ad abitare in un appartamento e iniziare una convivenza tra amicizia, incomprensioni e riscoperta della propria personalità e indole. I due dovranno continuare a lottare con i loro disturbi, imparando a conoscerli e ridimensionarli, trasformandoli in approcci positivi alla vita e l'esistenza. Le chiavi risolutive del loro percorso saranno l'amore e l'arte, antichi compagni dei folli nella storia e nella letteratura, qui raccontati con piglio irriverente ed emozionante. Posto unico, numerato a partire da euro 25,00 euro Per info e biglietti si rimanda al sito ufficiale del teatro Carcano e sui siti di prevendita