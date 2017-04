Ibrn#24: Isotopes + Ratbones + Stanley

Il Mercoledì Milano è Punk Rock! Torano le I BUY RECORDS NIGHT, questa volta sul prestigioso palco del Ligera si esibiranno per voi: ISOTOPES - Punk Rock da Vancouver (Canada) Non hanno bisogno di presentazioni: tra gli elementi di maggior rilievo del Punk Rock Internazionale, dopo il clamoroso successo dello scorso anno, tornano di nuovo in Italia per presentarci il loro nuovo disco "1994 World Series Champions" in uscita per la prestigiosa Stomp Records e per Destiny Records RATBONES - Punk Rock da Genova In Tour lungo l'Italia con gli Isotopes, tornano al Ligera i Ratbones con la nuova formazione a quattro, ma suoneranno sempre i soliti 3 accordi. Presenteranno il nuovo EP "The Pop Experience" che verrà pubblicato il 14 Aprile da I Buy Records, Party Tonite e Monster Zero Records. STANLEY - Punk Oi! Local Heroes Punk oi! band formata un'annetto fa, ruvidi al punto giusto e con tanti cori da singalong! E' davvero un piacere averli in mezzo a noi. In uscita il nuovo EP per Contra Records. Oi! Oi! Oi!