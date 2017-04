MOSTRA - Esposizione tra il fascino della realtà artistica e religiosa Viaggio virtuale nella spiritualità NOVATE MILANESE - Un viaggio virtuale tra il fascino della realtà artistica e quella religiosa. La Chiesetta del Gesìo in via Roma angolo Garibaldi, ospita la mostra "Icona: Spiritualità senza tempo". Sabato 8 aprile alle ore 16, si svolgerà l'inaugurazione ufficiale. Sarà presente, ovviamente, Cirino Conti, il realizzatore delle opere, per il quale l'icona è un vero e proprio cammino spirituale, un'ascesi interiore che va di pari passo con il cammino di maturazione artistica. La mostra è supportata da un audiovisivo, realizzato dall'autore, che racconta la storia e la nascita dell'iconografia e spiega con dovizia di particolari tutte le fasi di realizzazione di un'icona attraverso le immagini e le parole. La mostra rimarrà aperta al grande pubblico sino al 17 aprile, l'orario di visita è dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Gallery