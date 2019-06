Icone popp di Willy Mazzi

"Faccio uso deliberato della fotografia digitale e del web poi mi prendo la rivincita pittorica ricoprendo con vernice acrilica la carta stampata che ho incollato alla tela. La necessità del disegno è così (r)aggirata.”



Vernissage giovedì 20 giugno dalle ore 18:30 a ingresso libero; in esposizione fino al 27 giugno 2019 presso la Galleria Art Luxury di Milano, in via Pasquale Sottocorno 27