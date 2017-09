La Fondazione Luciana Matalon di Milano ospiterà, dal 14 al 30 settembre, la mostra personale di Pep Marchegiani intitolata “ICONOGRAPHY”.



Artista e performer tra i più stimati e al tempo stesso discussi del panorama contemporaneo, è noto per la sua capacità di stupire e disorientare: è infatti in grado di vendere la Reggia di Caserta, di chiudere il Ponte di Calatrava a Venezia o di bonificare l'Aria di Taranto con gli Ilva Magique.



Le sue opere, spesso fortemente legate alla quotidianità, creano doppi sensi e molteplici reazioni, mettendo lo spettatore davanti al fatto compiuto.



A proposito di “ICONOGRAPHY” Pep Marchegiani anticipa: «La Mostra è imperniata sul tema dell'Iconografia religiosa, commerciale e politica.



Un esperimento culturale sull'influenza delle iconografie passate e future sullo spettatore. Non si tratta di provocazione ma di denuncia sulla posizione cinica e passiva della popolazione. Se cerchi un colpevole guardati allo specchio.»



Il vernissage si terrà giovedì 14 settembre, alle ore 18.30. Con l'occasione l'artista sarà protagonista di una performance a sorpresa.