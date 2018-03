"Identità a confronto"

Sabato 31 marzo 2018, alle ore 17,30 nel centro storico di Cormano, in provincia di Milano, presso la galleria d’arte contemporanea Click Art, tra corti e cortili del 1600, si inaugura la mostra personale di tre artisti contemporanei: Paolo Facchinetti, Enzo Malazzi, Luigi Profeta



Ad accomunarli una lunga carriera di sperimentazione e ricerca tecnica e formale.

In mostra è esposta una selezione di opere in grado di offrire allo spettatore una panoramica completa dell'evoluzione stilistica dei tre artisti.

Il percorso espositivo consente di valutare le affinità che uniscono i loro lavori, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista del contenuto, ma, allo stesso tempo, permette di apprezzare gli elementi che contraddistinguono lo stile di ciascuno.

Dall'analisi delle opere emerge la matura capacità compositiva di Paolo Facchinetti, l'impatto emotivo delle superfici materiche di Luigi Profeta e le diverse tecniche espressive utilizzate da Enzo Malazzi.





Paolo Facchinetti nasce nel 1953 a Nembro, dove oggi vive e lavora.

Inizia la sua formazione artistica all’Accademia Carrara di Belle Arti a Bergamo frequentando i corsi di disegno e di nudo sotto la guida del Prof. Mino Marra.

Anche il maestro Cesare Benaglia ebbe una forte importanza nella crescita di Paolo, infatti frequentò il suo studio e il Gruppo Artistico Valbrembo 77 dal 1985 al 1989.

Fin dagli inizi la sua arte è caratterizzata da un forte dualismo. L’astrattismo e la ricerca cromatico-formale convivono con la ritrattistica e la capacità di cogliere l’essenza del soggetto.

Il movimento fisico-gestuale dell’attimo in cui il colore si deposita sulla tela è riconoscibile sempre e spesso è parte fondamentale dell’opera.



Enzo Malazzi nasce nel 1951 a Milano, dove oggi vive e lavora.

Dopo aver studiato elettronica industriale e aver fatto diversi master in automazione e robotica, Enzo Malazzi inizia la propria carriera nel campo dell'automazione industriale.

Frequenta l'Istituto Superiore d'Arte del Castello Sforzesco. Sorprendente allievo dei maestri Timoncini, Reggiani e Grigioni, ottiene il suo diploma d’arte a metà degli anni '80.

Matita, inchiostro e china, assieme ad un’attenta osservazione, sono i suoi primi strumenti di lavoro. Lavoro che, in modo del tutto spontaneo, lo portano a eseguire composizioni astratte al fine di soddisfare una ricerca interiore, non rappresentabile in modo figurativo. E’ tuttavia l’iperrealismo, che lascia tracce indelebili nel cuore dell’artista milanese.



Luigi Profeta nasce nel 1969 a Milano, oggi vive e lavora a Cormano (MI)

Nel 1999 ha cominciato la sua esperienza artistica da autodidatta con la spinta del Maestro Alfonso Madaluni. Fin dagli inizi, rivela sapienza costruttiva negli accostamenti, dando vita a tensioni tra ordine e caos, tra istinto e ragione, dove anche parole e numeri diventano le tracce simboliche di un percorso laborioso e introspettivo, che si rivela nella testimonianza esplicitamente narrativa delle sue titolazioni.