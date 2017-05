Identita' Milano un racconto della città attraverso i suoi edifici

Reinterpretare gli Edifici: Monte Grappa 3 Milano, 8 giugno dalle 17.30 alle 19.30 Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele II con la partecipazione di Antonio GIOLI, GBPA Architects Federica DE LEVA, GBPA Architects Ascanio COLOMBO, TEKNE Spa Claudio NELLI, Urbanfile Dodecaedro Urbano Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. GBPA Architects, architettura e design per progetti innovativi. Il progetto Monte Grappa 3: trasparenze e apertura verso la città di Milano Attraverso un ciclo di incontri in Urban Center Milano - Galleria Vittorio Emanuele II - si racconterà il contesto in cui alcuni edifici simbolo sono nati e come sono diventati, ciascuno a proprio modo, icone della città, contribuendo a disegnare la Milano di oggi e di domani. Il prossimo 8 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, si svolgerà la conferenza dal titolo "Reinterpretare gli edifici: Monte Grappa 3", alla quale parteciperanno gli architetti Antonio Gioli e Federica De Leva, partner GBPA Architects la società di architettura che ha firmato il concept per la riqualificazione del palazzo, ad uso uffici situato a Milano in viale Monte Grappa, ex sede Tecnimont e scelto oggi da Amazon come sede direzionale italiana. Affiancherà, inoltre, gli architetti, l'Ing. Ascanio Colombo di TEKNE Ingegneria Spa, che parlerà degli aspetti sostenibili del nuovo edificio: riuso dell'esistente e innovazione tecnologica. "Il progetto ha previsto il completo rifacimento di un immobile iconico degli anni '70 creando una nuova relazione con il contesto nel quale l'edificio si inserisce - spiegano gli Arch. Antonio Gioli e Federica De Leva - "L'intervento di riqualificazione è stato rappresentativo del processo di rivalorizzazione degli immobili attraverso il ripristino del rapporto con una città in trasformazione: l'apertura del fronte su Melchiorre Gioia stabilisce una nuova continuità con la città, le scelte materiche e costruttive contemporanee e innovative legano le facciate dell'edificio al nuovo skyline di Porta nuova. L'accessibilità degli spazi interni sono stati ripensati per soddisfare le attuali esigenze di space planning per edifici direzionali". Gli edifici cambiano volto e funzioni e gli uffici diventano più social e polinfunzionali, luoghi aperti alla città. E' questa l'ultima frontiera della progettazione che, sempre più spesso, conferisce valore agli immobili in termini di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana. Il nuovo centro direzionale di Monte Grappa è solo uno degli ultimi tasselli dell'articolato mosaico di traslochi o insediamenti di headquarters dei grandi gruppi internazionali che da qualche anno sta ridisegnando non soltanto lo skyline della città, ma anche la geografia della Milano degli affari. Per informazioni: www.identitamilano.com Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. Per questo incontro sono stati riconosciuti 2 cfp agli architetti, con obbligo di firma in entrata e in uscita. GBPA Architects GBPA Architects, con sedi a Milano e Londra, è una società di consulenza costituita dalle società GBPA Srl (fondata nel 2006) e GBPA UK Ltd (fondata nel 2015), entrambe amministrate dagli architetti Antonio Gioli e Federica De Leva. Il network GBPA riunisce professionisti di esperienza internazionale nei campi della progettazione architettonica, interior design, space planning e retail. Grazie alle competenze in tutti i campi dell'architettura e al suo approccio trasversale, il team GBPA è in grado di offrire servizi completi dalla progettazione in larga scale fino ai singoli dettagli. In pochi anni il team si è contraddistinto per la realizzazione di progetti architettonici per importanti fondi di investimento e per aziende leader del panorama imprenditoriale internazionale, tra cui Armani, H&M, McDonalds, Adidas etc.