Idroscalo bike day: il mare di Milano si scopre pedalando con Federica Fontana

In occasione di Milano Bike City, l’iniziativa che dal 14 al 22 settembre celebra la bicicletta in città con un programma di eventi dedicati alle due ruote, l’Idroscalo lancia l’Idroscalo Bike Day. L’evento, che si terrà domenica 15 settembre, è promosso da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e main sponsor del Parco, per farne scoprire, o riscoprire, le bellezze nel modo migliore: con una biciclettata dedicata a famiglie, amici o veri sportivi.



Una pedalata all’aria aperta con un’ospite d’eccezione: Federica Fontana, showgirl e grande sportiva, che accompagnerà i partecipanti durante la pedalata raccontando aneddoti personali legati al Parco e alla sua grande passione per le biciclette. Per l’occasione inoltre sarà allestita anche una ciclofficina utile per fare piccole riparazioni e scoprire qualche trucchetto di urban bike survival.



L’appuntamento da segnare in agenda è alle ore 10:00, punto di incontro il Centro Ricerche Salazzurra di Gruppo CAP (ingresso Riviera Est), da dove partirà il tour: dal percorso artistico ricco di sculture e installazioni, alle aree dedicate ai bambini, alle zone per rilassarsi, all’onda per fare surf, al percorso running e molto altro. Tra una pedalata e l’altra, i partecipanti potranno esplorare il parco alla scoperta della sua biodiversità, la sua storia e l’unicità di questo luogo a due passi da Milano.

I partecipanti saranno liberi di arrivare in Idroscalo con la propria bici, oppure potranno affittarla al Parco (http://www.idroscalomilano.com/attrazioni/4/Noleggio-Biciclette-Idroscalo.html). Inoltre, per gli appassionati delle due ruote, Idroscalo Bike Day sarà l’occasione giusta per testare la loro bici sportiva anche sul circuito di Mountain Bike presente nel Parco.



La pedalata durerà circa un’ora e per iscriversi gratuitamente ai 50 posti disponibili è necessario inviare una mail all’indirizzo info@kwordsmilano.it entro il 13 settembre, indicando nome, cognome e contatto telefonico. In regalo per tutti i partecipanti ci sarà il “kit della biciclettata” con l’utilissima borraccia CAP da riempire e riutilizzare tutte le volte che se ne ha bisogno!