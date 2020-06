Week-end d'estate all'Idroscalo tra sport e divertimento

L'Idroscalo resta aperto per ferie: anche questo fine settimana è pronto ad accogliere tutti in massima sicurezza. La scorsa domenica si sono contati 17.155 ingressi, a tutti è stata misurata la temperatura prima di accedere, per essere certi di divertirsi senza rischi.

Famiglie, bambini e sportivi potranno trovare l'attività a loro più congeniale, tra pedalate, corse, pattinate e canottaggio, oltre alla possibilità di pranzare all'aperto o sorseggiare un aperitivo al tramonto, in un'oasi naturale alle porte di Milano.

Il programma del week-end

Di seguito il proramma del week-end

- Sabato 27 giugno, al BEACH BAR PUNTA DELL'EST, aperitivo e cocktail bar dalle ore 19 alle 22. Davanti al tramonto su Idroscalo, con Music selection di Gianni Gamelia . Per informazioni e prenotazioni 392.0542024.

- Domenica 28, ritrovo alle ore 9 alla Torre dei cronometristi per i 150 partecipanti a KARBURATORE. Partiranno Triumph, Harley, Norton, Moto Guzzi, BMW e non solo , diretti verso le campagne di Parma e Piacenza per scovare i diversi check point lungo l’itinerario. La regola è divertirsi insieme in sicurezza. È una heat a squadre sviluppata attraverso run di orientamento a gruppi da 5 a 15 moto. Ad ogni check point obbligatoria la foto di gruppo.

Parteciperanno bikers e preparatori custom che mostreranno le loro creazioni e dimostreranno l’efficienza dei motori. Tutto questo è a scopo benefico: la manifestazione supporta missionepossibile.com con l'adozione a distanza di una bambina cambogiana.

Sempre domenica 28 si terrà poi la Festa d'estate al Maneggio delle Giacche Verdi onlus.

Tutto il giorno saranno poi disposti gonfiabili, truccabimbi, merenda e battesimo della sella.

ll Vela Day del week-end

Anche quest’anno la Federazione Italiana Vela aderisce al Vela Day e la Lega Navale Italiana Milano apre la base Nautica di Idroscalo.

Si può provare a veleggiare, le attrezzature saranno fornite sul posto.

Per informazioni: info@leganavale. mi.itI