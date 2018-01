If i die i die! frustration / Charles de goal / Inca babies

IF I DIE I DIE FEST ATTO TERZO: IL RITORNO!



È passato un po’ di tempo dai precedenti episodi del mini festival milanese che ha portato in scena, nelle sue due edizioni, gruppi di culto tra gli appassionati degli eighties più goth quali Lene Lovich, Skeletal Family e Twisted Nerve, supportati da “nuove leve” di tutto rispetto.

Quasi tre anni in cui le produzioni targate “If I die I die” sono andate avanti, in attesa di scrivere il terzo atto del festival che ne porta il nome... e il momento è finalmente arrivato!

Preparatevi a un’invasione proveniente dai territori più cupi della Ville Lumière, a colpi di taglienti synth cold-wave da un lato e infiammabili cadenze electro-post punk dall’altro: ecco a voi Charles de Goal e Frustration!

Aspettate a riprendere fiato, perché a completare la clamorosa line-up ci penseranno i mancuniani Inca Babies, che con il loro incedere punk blues tornano in Italia dopo l’esibizione all’Evil Fest di Caserta.

Non resta che procurarsi un’agendina per il nuovo anno e cerchiare con insistenza la data di venerdì 16 marzo 2018… e, come sempre, "If I die, I die! But enjoy the show first!”







Circolo Svolta

VIA PEPPINO FRANCHI MAGGI, 118, ROZZANO 20089 (Mi)

Contact: info@circolosvolta.it

Info line: 3470545105