A pochi giorni dall’avvio della quarta edizione di IF! Italians Festival, il programma della tre giorni di apertura al pubblico al Teatro Franco Parenti si arricchisce con nuovi appuntamenti dedicati alla musica sperimentale. Dopo l’inserimento dei due giorni di pre-opening interamente dedicati alla formazione (26 e 27 settembre), infatti, il comitato della kermesse organizzata e promossa dall’Art Directors Club Italiano e ASSOCOM, in partnership con Google e con il Patrocinio del Comune di Milano svela i nomi dei suoi ospiti musicali. Saranno i Bamboo ad animare il day 1 di IF!, giovedì 28 settembre. La band romana di sperimentatori del suono, in grado di fare musica con strumenti “alternativi” e oggetti di uso quotidiano, si esibirà in una performance live in occasione della seconda edizione di “The Short List Party”, lo show che celebra la migliore creatività italiana con l’esposizione di tutte le campagne che entreranno nelle shortlist ufficiali degli ADCI Awards 2017. Presente al Party, anche il Presidente delle Giurie degli ADCI Awards, Andrea Stillacci (Fondatore e Presidente di Herezie Group), in attesa di scoprire i vincitori di questa edizione, che saranno premiati nella serata conclusiva di IF! in programma sabato 30 settembre con la regia di Samuele Franzini (Souldesigner) Grazie alla cultural partnership con Linecheck Music Meeting and Festival, diretto e fondato da Dino Lupelli (Elita), tra gli ospiti musicali anche l’italo-canadese Bruno Belissimo (sabato 30 settembre), con il suo sonic imprint a base di Funk moderno e Italo Disco, e il progetto “Human Jukebox” che giovedì 28 e venerdì 29 settembre metterà a disposizione del pubblico del Teatro Franco Parenti la collezione di vinili di Think’d e Stefano Ghittoni per poter mixare in totale libertà tracce di Patti Smith, Miles Davis, Aphex Twin e The Stooges, passando per James Brown e la bass music. Nella serata di sabato 30 settembre, infine, dopo lo show di premiazione degli ADCI Awards, IF! e Linecheck daranno appuntamento al Teatro Principe di Milano per un imperdibile fuori IF! dal titolo “Destination Future” con il live della risposta inglese a Nicki Minaj, Stefflon Don, stella nascente dell’hip hop made in UK. Accompagnata dal producer ed MC senegalese Ibaaku e Mace, co-fondatore della crew Reset! e mente del nuovo progetto elettronico RRRIOT.