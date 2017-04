"Ifigenia, liberata": dal 27 aprile al 7 maggio al Piccolo

Dal 27 aprile al 7 maggio al Piccolo Teatro Strehler andrà in scena Ifigenia, liberata. Dagli Atridi a oggi, indagine sulla violenza, regia di Carmelo Rifici.

In collaborazione con la drammatura Angela Demattè, Rifici si serve di un grande classico per interrogarsi sul mistero della violenza, intesa come realtà inestirpabilmente insita nell'uomo.

Soffocata dalla volontà del padre e partecipe della pazzia della folla, Ifigenia non sembra lottare contro un destino per cui solo il sacrificio di un innocente può placere la violenza.