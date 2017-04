Concerto gratuito di Igor Roma: il 29 aprile da Mare Culturale Urbano

Sabato 29 aprile, nell'ambito della rassegna Yamaha a mare, da Mare Culturale Urbano si terrà il concerto gratuito del pianista Igor Roma.

In scaletta: W. A. Mozart, Sonata KV 280 in Fa magg. (Allegro / Adagio / Presto); Johann Sebastian Bach/Egon Petri, Schafe können sicher weiden dalla Cantata BWV 208; Johann Sebastian Bach/Ferruccio Busoni, Ciaccona in Re min. dalla Partita per violino n. 2 BWV 1004; Frédéric Chopin, Ballata op. 23 n. 1, Notturno op. 27 n. 2; Scherzo op. 31 n. 2.