Da Ikea i bambini disegnano i peluche di una nuova collezione per beneficenza

Sabato 9 e domenica 10 novembre, nei negozi Ikea di Carugate, Corsico e San Giuliano Milanese, i bambini fino ai 12 anni potranno esprimere la loro creatività partecipando a “Disegna il tuo peluche”, un’iniziativa a loro dedicata che darà vita ai prossimi personaggi di Sagoskatt, la collezione disegnata dai bambini per aiutare altri bambini.

I personaggi della nuova collezione

Rully il robot che balla, Gurki il cetriolo supereroe sono solo alcuni dei personaggi creati dalla matita dei piccoli artisti e diventati peluche. Fino al 24 dicembre per ogni peluche Sagoskatt acquistato nei tre negozi milanesi, Ikea devolverà l’intero ricavato in beneficenza, per sostenere associazioni del territorio impegnate nella cura e nell’aiuto ai più piccoli come Associazione Cuore Fratello onlus, Ai.Bi Associazione Amici dei Bambini.

Un aiuto alle Associazioni di beneficenza

Inoltre, i consumatori potranno contribuire ulteriormente attraverso l’acquisto di giocattoli e peluche da donare all’Associazione Cuore Fratello onlus, Ai.Bi Associazione Amici dei Bambini: ogni store raccoglierà i prodotti che saranno poi distribuiti ai bimbi seguiti dalle Associazioni stesse.

“In IKEA crediamo che il gioco sia una cosa seria, uno strumento importante per garantire ai bambini una crescita armonica che permetta loro di vivere un'infanzia serena. Giocare è infatti uno dei diritti fondamentali dei bambini” dichiara Alessandro Aquilio, Country Communication and Sustainability Manager IKEA Italia Retail “Il nostro impegno su questo fronte dura da molti anni e siamo felici e orgogliosi di aver aiutato molti bambini a ritrovare il sorriso”.

L'iniziativa è gratuita.