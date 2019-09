IKEA Italia compie 30 anni e ci invita a riscoprire il piacere del sonno

Il 28 e 29 settembre, per festeggiare il suo trentesimo compleanno e lanciare il movimento dello Sleep Pride, IKEA Italia chiama a raccolta tutti gli amanti del brand per ridare valore a una risorsa inestimabile per il benessere psicofisico: il sonno. Spesso trascurato, a volte sacrificato e quasi sempre posticipato.

I partecipanti avranno l’occasione di sorseggiare deliziosi estratti in completo relax nel primo Nap Bar IKEA e di partecipare a tante attività divertenti e rilassanti.

Il tutto, proprio a Milano, la città italiana che non dorme mai!

La due-giorni si terrà nella cornice del Salone dei Tessuti, in via San Gregorio 29, dalle 10:00 alle 20:00, con un programma ricco di iniziative. Si partirà la mattina con una sessione di yoga Nidra, pratica incentrata sul relax. A seguire, una serie di talk aperti da Camilla Raznovich, che metteranno il sonno in relazione con diverse discipline e vedranno avvicendarsi, tra gli altri, il fotografo di fama internazionale Ferdinando Scianna, l’attrice comica Alessandra Faiella, il direttore di Abitare Design Marco Sammicheli e lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini.

Durante la manifestazione si potrà godere di un breve massaggio rilassante praticato dalle mani esperte di un professionista e assistere nella zona Cinema a proiezioni di video in loop dall’effetto soporifero assicurato. E se tutto questo non fosse sufficiente a far calare le palpebre anche al più convinto degli insonni, ci penseranno gli attori dello spazio Biblioteca, che reciteranno storielle della buonanotte. Ci saranno poi delle accoglienti Casette a disposizione su prenotazione per coloro che vorranno riposarsi, o direttamente schiacciare un pisolino, in completa privacy e immersi nel massimo comfort.

Al Juicy Bar si potranno degustare sei estratti naturali dall’effetto rilassante e assaggiare le nuove caramelle in edizione limitata, buone per il giorno e per la notte.

Con un programma così, siamo sicuri che IKEA riuscirà nell’intento: rendere tutti quanti orgogliosi di ogni buonanotte.