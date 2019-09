Il 12 settembre, in Via Ugo Bassi 1, Milano, Penny Market ti dà il benvenuto in un nuovo punto vendita

Il 12 settembre aprono le porte del nuovo punto vendita PENNY Market in Via Ugo Bassi 1, Milano. È così che prosegue l’impegno di PENNY Market ad essere vicino ai propri clienti e al territorio in cui opera, per farlo crescere e valorizzarlo, in termini di prodotti e soprattutto di persone.

Il nuovo punto vendita, costruito con i nuovi standard di ottimizzazione, efficienza e sostenibilità di PENNY Market Italia, porta l’impiego di un Direttore, di un assistente e di diversi addetti vendita, tutti residenti nell’area.

Quasi 50 i fornitori lombardi i cui prodotti sono protagonisti dell’esperienza di spesa dei clienti PENNY Market. Occupazione e valorizzazione dei produttori del territorio, e un approccio sostenibile, sono quindi gli asset imprescindibili di PENNY Market, anche per il nuovo punto vendita di Milano. Una spesa facile e veloce, una rete di negozi che vuole portare “sotto casa” la qualità dei prodotti 100% Italiani di cui PENNY Market va fiero. Dopo l’apertura solo qualche settimana fa di uno store in Viale Monza, e con una prossima apertura nella zona sud-ovest di Milano, PENNY Marker consolida la sua capillare presenza nel multietnico ed europeo capoluogo meneghino.