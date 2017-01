Il 14 e il 15 gennaio da zodio si impara la tecnica per lavorare a maglia solo con le braccia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

13 Gennaio 2017 - In un'atmosfera "comme à la maison"- accogliente come a casa propria- Zodio propone un concept unico in Italia, che associa uno spazio di 3.000 mq a un ricchissimo carnet di attività ed esperienze per creare, imparare e condividere idee. Qui è possibile trovare ispirazione per sviluppare le proprie passioni e conoscere i nuovi trend. In tema di novità e ultime tendenze, si inaugurano a Gennaio i laboratori di Arm Knitting, una tecnica facile, veloce e divertente per realizzare capi di abbigliamento e accessori "bulky", ovvero lavorati con lane molto grosse. I laboratori, a cura di Knitta!, il riferimento web dedicato alla creatività con i filati, sono rivolti anche a chi non ha esperienza di lavoro a maglia ma ama esplorare nuove tecniche, e saranno articolati in due momenti: una prima parte teorica sarà riservata alla valutazione dei filati che meglio si prestano alla tecnica dell'Arm Knitting, mentre una seconda, a carattere pratico, permetterà di apprendere la manualità di base necessaria, realizzando un coprispalle trasformista. Gli incontri sono a numero chiuso (massimo 8 partecipanti), e per prenotare è necessario iscriversi direttamente sul sito www.zodio.it , selezionando la sede e la data. I corsi si terranno secondo il calendario seguente: sabato 14 gennaio 2017 - Zodio Rescaldina - ore 10:30/12:30 domenica 15 gennaio 2017 - Zodio Rozzano - ore 15:00/17:00 Zodio è un'insegna del Gruppo ADEO, primo player francese nel mercato internazionale del bricolage e del fai-da-te, al primo posto in Europa e al terzo posto nel mondo. Nata nel 2007, Zodio conta 15 negozi in Francia dedicati alla cucina, all'arte del ricevere a casa, al living creativo, al benessere ed al crafting. www.zodio.it Knitta!, fondato da Maria Pia Marini e al quale collabora Monique Hemsi, giornalista appassionata di tricot e lavori manuali, ha contribuito a far conoscere in Italia la tecnica dell'Arm Knitting, ovvero della lavorazione a maglia (knitting) con le braccia (arm). Knitta! è ricco di spunti di attualità internazionali, coglie le tendenze moda e propone corsi per adulti e bambini. Maria Pia Marini e Monique Hemsi sono anche coautrici del libro "Arm Knitting, due braccia e un filo per lavorare a maglia senza ferri", appena pubblicato da Il Castello Editore www.knitta.it - Facebook e Instagram: knitta.milano