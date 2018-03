Il 32esimo anniversario dell'Hollywood targato Mamacita

La discoteca Hollywood festeggia gli anni con la musica Reggaeton. Il 32esimo anniversario della Discoteca più importante di Milano è targato Mamacita.



I MAMACITA

I mamacita è il Brand n°1 nel campo dell'intrattenimento nei generi

Hip Hop / R'n'B / Reggae / Dancehall / Reggaeton / Trap / Funky do Brasil

I Membri del gruppo Max Brigante / Andrea Pellizzari / Tormento / Roc Stars / LatinLovers / J'Ons vi faranno ballare al ritmo di Reggaeton e Funky do Brasil.



Ecco i prezzi della serata MAMACITA by CIROC



Ingresso serata ridotto entro h 00:55: 15 € Uomo / Donna con 2 Drink esclusivamente in Lista

Ingresso Royal Buffet da h 21:00: 10 € Uomo / Donna con 2 Drink e tavolo d’appoggio (per mantenere in tavolo dovrai acquistare le bottiglie al prezzo di listino)

PACCHETTI E TAVOLI PRIVÈ:



Cena Servita: dalle ore 20:00 – Menù alla carta oppure Menù completo a partire da 60€ (fino alle ore 22:30 puoi ordinare)

Tavoli Aperitivo con bottiglia: spumante 50€ o bottiglia di distillato 100€

Tavolo Privèe pista: 100€ con spumante

Tavolo Privèe Branca: 200€ con distillato (con 10 ingressi)