Il 5x1000 per i restauri del Duomo di Milano

Una nuova opportunità per un’attività secolare. Si può sintetizzare in questo modo l’inserimento della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, a partire da quest’anno, tra gli enti no profit ammessi al riparto del 5x1000.

Scegliere di destinare il proprio 5x1000 per i restauri del Duomo di Milano costituisce un piccolo grande gesto, gratuito e anonimo, che può tuttavia fornire un aiuto concreto per le esigenze quotidiane della Cattedrale, rendendo così possibile contribuire alla conservazione ed alla valorizzazione del simbolo di Milano nel mondo. Questo scrigno di fede, storia ed arte, infatti, necessita di una costante tutela e di continui lavori di restauro per poter garantire la visita in tutta sicurezza a fedeli, milanesi e visitatori e per poterlo preservare per le future generazioni.

Il sostegno dei contribuenti si concretizzerà in particolare per il restauro del Grande Organo, il cui intervento è stato recentemente intrapreso, per assicurare l’integrità dello straordinario strumento e la purezza del suo suono negli anni a venire.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, la Veneranda Fabbrica non riceve fondi attraverso l’8x1000, destinato infatti a confessioni religiose, tra cui la Chiesa Cattolica. Il 5x1000 - che si aggiunge all’8x1000 e non lo sostituisce - sostiene enti no profit impegnati, tra l’altro, nella tutela e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici (è questo il caso in questione). Per destinare il proprio 5x1000 per i restauri del Duomo di Milano, occorrerà firmare il riquadro, all’interno della modulo della dichiarazione dei redditi, che riporta la dicitura "Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici” e scrivere il codice fiscale 01989950157.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.duomomilano.it o contattare l’Ufficio Donazioni della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano al numero verde 800 528477.