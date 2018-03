"Il Bagagliaio": a Novegro il 1° maggio con libri, abbigliamento e arredi di seconda mano, direttamente dal retro delle auto

Il Bagagliaio, il mercatino con occasioni e oggetti usati, esposti direttamente dal retro delle auto, torna al Parco Esposizioni di Novegro domenica 1 maggio.

Tutti i privati possono prendere parte al variopinto mercato di compravendita e scambio esponendo gli oggetti in buono stato che desiderano dare via. Ad aspettare i visitatori: accessori per la casa, abbigliamento, libri, mobili e curiosità. Spesso alla manifestazione prendono parte anche veri e propri collezonisti, che si aggirano fra le mercanzie in cerca di un'occasione. Per aderire all'evento in qualità di espositori è sufficiente prendere contatto con la segreteria del Parco.