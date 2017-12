"Il barbiere di Siviglia per i bambini": il 27 gennaio alla Scala, biglietti da 1 euro

Alle già previste repliche de' Il barbiere di Siviglia per i bambini (fino al 12 marzo), si aggiungono due recite sabato 27 gennaio.

Protagonisti dell'opera, l'orchestra e le voci dei solisti dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti da Pietro Mianiti e alla regia di Grischa Asagaroff.

I minori di 18 anni, esibendo un documento d'identità valido, pagheranno la cifra simbolica di 1 euro; mentre per gli adulti saranno in vendita biglietti da 5 a 20 euro per un posto in galleria e da 40 euro per un posto in platea o palco (non verranno rilasciati più di due biglietti a 1 euro per ogni adulto accompagnatore).