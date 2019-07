Giovedì 18 luglio 2019 ore 18

Biblioteca Sant’Ambrogio

Via San Paolino 18

M2 Famagosta - Bus 71 – 74 - 98



Compagnia Carnevale

"Il Bradipo e la Carpa”

una storia di sport e amicizia



drammaturgia e regia di Antonio Carnevale

con Antonio Carnevale e Riccardo Stincone

adattamento per la scena di Due Eroi in Panchina

di Roberto Quartarone edito da InContropiede.



Premio miglior drammaturgia Settimia Spizzichino e gli Anni Rubati

Premio miglior interpretazione ConCorto 2018

Finalista al Minimo Teatro Festival 2018

Finalista al Palio Poetico Musicale Ermo Colle 2018



In collaborazione con il Comune di Milano Municipio 6

Nell'ambito della rassegna Resta in Zona 6



Ingresso gratuito

È gradita la prenotazione

02 8846 5814 - 348 0129127

compagniacarnevale@gmail.com



“Il Bradipo e la Carpa”, nuova produzione di Compagnia Carnevale, sarà in scena a Milano, dopo essere stata presentata in rassegne e festival nazionali, giovedì 18 luglio alle ore 18 alla Biblioteca Sant’Ambrogio, nell’ambito del palinsesto organizzato “Resta in zona 6!” organizzato dal Comune di Milano Municipio 6 .

Lo spettacolo - adattamento per la scena del volume di Roberto Quartarone “Due Eroi in Panchina” edito da InContropiede - è il racconto dell'amicizia tra i due allenatori ungheresi Istvan Tóth e Géza Kertész. Sullo sfondo i campi di calcio italiani degli anni '30 - che i due hanno rivoluzionato con le loro idee (Istvan Tóth è stato anche allenatore dell’Ambrosiana Inter) - e la città di Budapest, coinvolta nelle vicende della Seconda Guerra Mondiale. I due amici si raccontano, e raccontano senza risparmiare ironia e sarcasmo, gli avvenimenti più felici della loro vita, in un crescendo che mette insieme il calcio, l’amore, la bellezza delle città italiane (Catania e Trieste in particolare), fino alla tragedia e al delirio degli ultimi anni della seconda guerra mondiale. Attraverso l’utilizzo dei differenti registri del comico e del tragico,” i due eroi” fanno divertire e commuovere; Géza e István, attraverso quella che appare una chiacchierata informale, accompagnano gli spettatori alla scoperta dei loro successi e della storia di due uomini che hanno dedicato tutta la vita alla propria passione, il calcio, fino all’ultimo istante.





Compagnia Carnevale

Compagnia Carnevale nasce nel gennaio 2016 con la prima produzione Arlecchino trasformato dall’Amore, opera francese dell’autore Marivaux, presentato all’interno di “Milano in Commedia 2016”, festival organizzato dalla stessa Compagnia Carnevale e patrocinato del Comune di Milano e da La Triennale di Milano. Nel maggio 2016, all’interno della X edizione di “A Maggio A Baggio”, debutta lo spettacolo animazione Le Belle Favole, ispirato alle favole di Gozzano, Rodari, Calvino e La Fontaine, nato con il desiderio di far conoscere i grandi classici della letteratura europea ai più piccoli. La compagnia collabora con numerose associazioni e realtà del territorio nazionale e internazionale (Francia, Belgio, Polonia), scuole, pubbliche amministrazioni, centri culturali. La Compagnia Carnevale si occupa inoltre di teatro contemporaneo e di nuova drammaturgia. Nel 2017 è l’anno di Tra’ti avante, Alichino e della partecipazione al Ravenna Festival con lo spettacolo Ricorditi di me, che son la Pia selezionato nell’ambito del bando “Giovani Artisti per Dante” in collaborazione con la Società Dante Alighieri. Nel 2018 debutta Il Bradipo e la Carpa (finalista Minimo Teatro Festival 2018, XVII Palio Ermo Colle, migliore drammaturgia Premio Settimina Spizzichino, migliore interpretazione ConCorto) adattamento per la scena del volume Due eroi in panchina di Roberto Quartarone edito da "inContropiede” e il monologo al femminile, Mirandolina.