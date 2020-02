Il canto di Penelope, dal libro di margaret atwood, rassegna donneteatrodiritti, teatro pacta, dal 4 all'8 marzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Finalmente parla Penelope. Racconta la sua verità, parla di se stessa, di Ulisse, dell'Odissea e del suo essere un paradigma universale della condizione femminile: “Sono diventata una leggenda edificante. Un bastone con cui picchiare altre donne. Non seguite il mio esempio, voglio gridarvi nelle orecchie! Ma quando cerco di gridare, la mia voce è quella di un gufo”. Parlano anche le dodici ancelle impiccate da Ulisse e dal figlio Telemaco. Le ancelle sono il Coro sullo sfondo, che con le sue domande inquieta Ulisse e Penelope. Che cosa ha portato alla loro impiccagione e che cosa c'era davvero nella mente di Penelope? “La storia, così come viene raccontata nell’Odissea, non è del tutto logica ci sono troppe incongruenze: Sono sempre stata tormentata dal pensiero di quelle ancelle impiccate e, nel Canto di Penelope, anche Penelope lo è.” (Margaret Atwood) Il canto di Penelope è una produzione Multiversoteatro, centro di produzione teatrale che lavora sul ruolo della donna nella storia e nella società contemporanea. Gli spettacoli di Multiversoteatro sono il prodotto finale di un lavoro lungo e curato che coinvolge professionisti e artisti, al centro c'è il lavoro dell'attore creativo, che si fonde in un'unica partitura con immagini, musica, luce, costumi, oggetti e scenografia. IL CANTO DI PENELOPE Dal 4 all'8 marzo 2020 Orario spettacoliore 20.45, dom ore 17.30 Ritiro biglietti via Ulisse Dini 7, 20142 MilanoOrari uffici biglietti Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19. Nei giorni di spettacolo, dal mar al sab dalle 16 alle 20.45, dom dalle ore 15 alle 17.30. www.pacta.org - mail biglietteria@pacta.org - promozione@pacta.org - tel. 0236503740 – ufficio scuole: ufficioscuole@pacta.org www.multiversoteatro.org organizzazione@multiversoteatro.org