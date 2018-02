Il carnevale si fa in 4

Straordinaria Festa di Carnevale organizzata dal Municipio 4 e realizzata dalla Coop sociale LO SCRIGNO. Vi aspettano tanti stand per festeggiare un divertente pomeriggio di Carnevale pensato per tutte le età.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita.

Trovate tutte le info sul volantino oppure visitate www.comune.milano.it/municipio4 oppure adele.bellati@lo-scrigno.org

In caso di pioggia l'evento verrà CSRC il Tulipano Via Calvi 31.