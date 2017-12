"Il cinema di Kathryn Bigelow": dall'8 al 24 gennaio all'Oberdan

Il cinema di Kathryn Bigelow -la rassegna omaggio alla regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense e prima donna a vincere l’Oscar nel 2010 con il film The Hurt Locker- viene presentata allo Spazio Oberdan dall'8 al 24 gennaio 2018.



In programma: i primi film "di genere", come Il buio si avvicina (1987), un atipico horror dalle sfumature esistenziali, e Blue Steel – Bersaglio mortale (1989), thriller prodotto da Oliver Stone; pellicole d'azione quali Point Break – Punto di rottura (1991), oggi considerato un film iconico degli anni'90, e Il mistero dell’acqua (2000), un’insolita e raffinata pellicola interpretata da Sean Penn; e i più recenti film di ambientazione militare, come The Hurt Locker (2008), che ha vinto sei Oscar nel 2010, Zero Dark Thirty (2012), che ottenne invece cinque nomination, e Detroit (2017), cronaca delle proteste degli afroamericani nella Detroit del 1967 e della violenta repressione delle forze dell'ordine.