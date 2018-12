Il Circo Darix Togni a Milano

Lo storico Circo Darix Togni a Milano per le feste, dal 25 dicembre al 27 gennaio, con spettacoli tutti i giorni all’Idroscalo in Via Circonvallazione. Acrobati da tutto il mondo, splendidi animali, musiche e ambientazioni suggestive sotto lo chapiteau: 2 ore di spettacolo per tutta la famiglia che passano in un soffio, ma restano nell memoria!

Siete pronti a restare senza fiato durante l’esibizione dei funamboli dalla Colombia? Siete pronti a restare stupefatti davanti alla maestosità e allo splendore di elefanti, cavalli, giraffa…? Siete pronti a commuovervi ed emozionarvi con le musiche e le esibizioni della troupe del circo Darix Togni, e a divertirvi con la comicità dei clown?

Il circo è pura emozione! Regalate a voi e ai vostri cari un momento da condividere che resterà per sempre nei vostri ricordi, una giornata al circo!

Per tutte le feste saremo a Idroscalo, con 2 show tutti i giorni e tante sorprese per festeggiare Natale e Capodanno insieme!

I prezzi dei biglietti: 25€ palco, 16€ (intero) e 13€ (ridotto) nelle file centrali, 13€ (intero) e 10€ (ridotto) nelle ultime file. La riduzione è per i bambini da 2 a 10 anni.

Orari: 25 dicembre ore 17:30 e 20:45; 26 dicembre ore 16:00, 18:30 e 20:45; 27 dicembre ore 17:30 e 20:45; 28 dicembre ore 17:30 e 20:45; 29 dicembre ore 16:00 e 18:30; 30 dicembre ore 16:00 e 18:30; 31 dicembre ore 17:00 e VEGLIONE ore 22:00; 1 gennaio ore 18:00 e 21:15; 2 gennaio ore 17:30 e 20:45; 3 gennaio ore 17:30 e 20:45; 4 gennaio ore 17:30 e 20:45; 5 gennaio ore 16:00 e 18:30; 6 gennaio ore 11:00, 16:00 e 18:30; 7, 8, 9 gennaio chiusura; 10 e 11 gennaio ore 17:30 e 20:45; 12 e 13 gennaio ore 16:00 e 18:30; 14, 15, 16 gennaio CHIUSURA; 17 e 18 gennaio ore 17:30 e 20:45; 19 e 20 gennaio ore 16:00 e 18:30; 21, 22, 23 gennaio chiusura; 24 e 25 gennaio ore 17:30 e 20:45; 26, 27 gennaio ore 16:00 e 18:30

Per tutte le informazioni visitate il nostro sito internet www.circotogni.it, la nostra pagina Facebook @circodarix.togni , oppure contattateci direttamente allo 3406116612 o scrivete a info@circotogni.it

Gallery