Il circolo del partito democratico di Pero si rinnova

Il Circolo del Partito Democratico di Pero si riunisce in una ritrovata unità uscendo dal commissariamento con l'elezione di Marzia Albarello a Segretaria. Con un documento programmatico ambizioso, che mette al centro i principi e i valori del PD e della Costituzione quali libertà, giustizia, legalità, accoglienza, laicità ed antifascismo, Marzia ha voluto ribadire che la responsabilità primaria della politica è quella di prendersi cura del bene comune. La sua elezione è avvenuta per acclamazione, in un Congresso svoltosi in modalità mista viste le limitazioni imposte dal Coronavirus e che ha visto una grande partecipazione degli iscritti, sia di presenza in sede che online. Con Marzia, anche un nuovo Coordinamento che con passione ha deciso di mettersi a disposizione per tornare a parlare di politica all’interno del Circolo riportando il Partito Democratico al centro della scena politica cittadina. "Vorrei ringraziare tutti gli iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico che hanno voluto convergere sulla mia candidatura a Segretaria con entusiasmo e spirito di collaborazione" queste le parole di Marzia che ha poi voluto dedicare un ringraziamento particolare a Lucia Rocca "per il gran lavoro svolto come Commissaria del Circolo negli ultimi mesi. Una donna determinata, preparata e capace alla quale il Circolo darà tutto l'aiuto ed il sostegno possibile per la tornata elettorale che la vedrà prossimamente impegnata nel suo Comune, Bollate". Ora il Circolo PD di Pero guarda al 2024 con entusiasmo, ed intende incentrare la discussione sulla visione politica, sociale e culturale per attivare un dialogo fattivo con la cittadinanza e le Associazioni. "Grazie al contributo di esperienza portato in questi mesi da Roberto Nava, al quale va il mio sentito ringraziamento, ed all'immancabile supporto di Paolo Razzano, siamo pronti a tornare tra la gente e ribadire che il PD c'è!", conclude Marzia, alla quale sono pervenute anche le congratulazioni e l’appoggio da parte di Silvia Roggiani e Vinicio Peluffo.