Il collegio San Carlo ricorda mons. Aldo Geranzani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ad un anno dalla scomparsa di Mons. Aldo Geranzani, Rettore dell’Istituto dal 1990, il Collegio San Carlo ha organizzato una cerimonia di commemorazione che si terrà martedì 30 gennaio, a partire dalle ore 18.30, presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie. Al termine della Funzione, che sarà presieduta dal Cardinale Angelo Scola, il ricordo di don Aldo continuerà all’interno del Collegio con l’inaugurazione della nuova Aula Magna a lui intitolata, e degli spazi di Via Zenale 8, sede dei nuovi laboratori scientifici. Nel corso della serata, inoltre, sarà possibile visitare la mostra dedicata a don Aldo, intitolata “Almeno un milione di scale”, che verrà allestita per l’occasione nel Chiostro di via Zenale 8 ed esporrà emozioni, memorie e riflessioni degli studenti del Collegio in ricordo di colui che ne è stato anima, cuore e ispirazione, per oltre 25 anni. <> I nuovi spazi e l’esposizione saranno a disposizione del pubblico anche nei giorni successivi l’inaugurazione *** Collegio San Carlo Il Collegio San Carlo è un istituto milanese paritario, di ispirazione cattolica, che pone la vita dello studente al centro delle proprie attività e si propone di educare la persona nella sua interezza, attraverso modalità formative basate su rigore didattico e cordialità educativa. Mantenendo una forte ispirazione cristiana alla base delle proprie attività, il Collegio San Carlo offre percorsi educativi in grado di coniugare tradizione e modernità, garantendo ai suoi talenti una formazione di alto livello, caratterizzata da un’apertura all’interculturalità. L’offerta formativa si rivolge a studenti di età differenti, a partire dalla scuola dell’infanzia, pro-seguendo con scuola primaria e secondaria e terminando con il liceo. In tutti questi passaggi trovano spazio percorsi scolastici articolati in sezioni ad indirizzo tradizionale ed interculturale.