Il controdolore di Aldo Palazzeschi con Donatella Mei e Pietro Hasenmajer

Il Controdolore, il manifesto futurista apparso nel 1914 sulla rivista Lacerba, fondata da Soffici e Papini nel 1913, un testo mai rappresentato e incredibilmente attuale, grazie alla follia creativa di Donatella Mei (voce e progetto) e Pietro Hasenmajer (musica e progetto), viene presentato al pubblico sotto forma di recital. Esilarante e divertente, il manifesto è un elogio dell'intelligenza più sottile e della capacità di ridere; le parole di Aldo Palazzeschi, sono forti, gridate in tipico stile futurista, ma al contempo infinitamente delicate e innovative. "Che il riso è più profondo del pianto, ce lo dimostra il fatto che l'uomo, appena nato, quando è ancora incapace di tutto, è però abilissimo di lunghi interminabili piagnistei. Prima che possa pagarsi il lusso di una bella risata avrà dovuto seguire una buona maturazione. Bisogna abituarsi a ridere di tutto quello di cui abitualmente si piange, sviluppando la nostra profondità. L'Uomo non può essere considerato seriamente che quando ride" Letteratura, comicità e musica si fondono, in un'ora di spettacolo rappresentato con leggerezza e maestria da Donatella Mei attrice e autrice di indubbio successo, accompagnata al pianoforte da Pietro Hasenmajer ingegnere e musicista. Lo spettacolo è anche l'occasione per offrire un affettuoso omaggio ad un grande amico ed ammiratore di Palazzeschi: Paolo Poli, recentemente scomparso.